28 декабря 2021, 11:43
Минприроды решило привлекать казаков к охране природы и защите лесов от пожаров
Казаков предлагается привлекать к природоохранной деятельности, обеспечению экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, к охране лесов, а также патрулированию во время действия режима ЧС
Фото: oka.fm
Министерство природы России решило привлечь казачьи войска к защите лесов от пожаров и загрязнений.
Замглавы ведомства Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям принимать казаков на вакантные должности, сообщает «КоммерсантЪ».
Казаков предлагается привлекать к природоохранной деятельности, обеспечению экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, к охране лесов, а также патрулированию во время действия режима ЧС.
В Минприроды сообщили, что в системе министерства на сегодняшний день есть 6137 вакантных должностей, которые могли бы занять казаки. В ведомстве отметили, что сейчас войсковые казачьи общества уже помогают регионам в охранной сфере, но на безвозмездной основе.