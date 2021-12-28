В Иркутске и Томске задержали экс-координаторов штабов Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших координаторов штабов Алексея Навального (организация признана экстремистской и была самоликвидирована) в Иркутске и Томске Захара Сарапулова и Ксению Фадееву
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших координаторов штабов Алексея Навального (организация признана экстремистской и была самоликвидирована) в Иркутске и Томске Захара Сарапулова и Ксению Фадееву. Активистов увезли на допрос, связи с ними нет.
Портал «Тайга. Инфо» сообщает, что Захар Сарапулов планировал баллотироваться в Госдуму в 2021 году от партии «Яблоко», однако власти успели принять закон, который запрещает избираться на государственные должности людям, «причастным к деятельности экстремистских организаций».
Портал ТВ2 сообщает, чо экс-координатор томского штаба Ксения Фадеева находится в управлении Следственного комитета. По месту жительства активистки проходят обыски.
В свою очередь телеграм-канал «Команда Навального» и «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом) сообщают о визите силовиков к экс-координатору штаба в Барнауле Вадиму Останину.
Активистов подозревают в «организации экстремистского сообщества». Ранее по аналогичному обвинению была арестована экс-координатор штаба в Уфе Лилия Чанышева. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Судя по всему, власти решили арестовать всех бывших координаторов штабов Алексея Навального на основании признания данной организации экстремистской. При этом команда оппозиционера еще до вынесения судом соответствующего решения прекратила деятельность штабов, чтобы защитить сотрудников от уголовного преследования.