Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
28 декабря 2021, 11:34

В Иркутске и Томске задержали экс-координаторов штабов Алексея Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших координаторов штабов Алексея Навального (организация признана экстремистской и была самоликвидирована) в Иркутске и Томске Захара Сарапулова и Ксению Фадееву

В Иркутске и Томске задержали экс-координаторов штабов Алексея Навального
Фото: echochel.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших координаторов штабов Алексея Навального (организация признана экстремистской и была самоликвидирована) в Иркутске и Томске Захара Сарапулова и Ксению Фадееву. Активистов увезли на допрос, связи с ними нет.

Портал «Тайга. Инфо» сообщает, что Захар Сарапулов планировал баллотироваться в Госдуму в 2021 году от партии «Яблоко», однако власти успели принять закон, который запрещает избираться на государственные должности людям, «причастным к деятельности экстремистских организаций».

Портал ТВ2 сообщает, чо экс-координатор томского штаба Ксения Фадеева находится в управлении Следственного комитета. По месту жительства активистки проходят обыски.

В свою очередь телеграм-канал «Команда Навального» и «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом) сообщают о визите силовиков к экс-координатору штаба в Барнауле Вадиму Останину.

Активистов подозревают в «организации экстремистского сообщества». Ранее по аналогичному обвинению была арестована экс-координатор штаба в Уфе Лилия Чанышева. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Судя по всему, власти решили арестовать всех бывших координаторов штабов Алексея Навального на основании признания данной организации экстремистской. При этом команда оппозиционера еще до вынесения судом соответствующего решения прекратила деятельность штабов, чтобы защитить сотрудников от уголовного преследования.

Материалы по теме
Башкирский суд без оснований продлил Лилии Чанышевой срок ареста до апреля
Экс-глава новосибирского штаба Алексея Навального уехал из России
Экс-глава волгоградского штаба Навального стал фигурантом уголовного дела об уклонении от службы
Сейчас на главной
Хакеры пригрозили ФСИН слить в сеть данные всех «извращенцев» в погонах
пытки заключенных
Хакеры пригрозили ФСИН слить в сеть данные всех «извращенцев» в погонах
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал обращение группы хакеров Universal, которые ранее совершили кибератаку на серверы ФСИН и пообещали организовать массовую рассылку видеозаписей пыток заключенных
«ОВД-Инфо» призвал соцсети и мессенджеры не блокировать аккаунты общественных организаций
ОВД-Инфо
«ОВД-Инфо» призвал соцсети и мессенджеры не блокировать аккаунты общественных организаций
Накануне Роскомнадзор по решению Луховицкого суда Московской области заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от администраций популярных соцсетей удалить аккаунты организации
«Обстановка в учреждении производила удручающее впечатление»
ФСИН
«Обстановка в учреждении производила удручающее впечатление»
Депутатам от КПРФ во время посещения скандально известной туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области (ОТБ-1) запретили общаться с заключенными
Исходный код портала «Госуслуг» оказался в открытом доступе
госуслуги
Исходный код портала «Госуслуг» оказался в открытом доступе
Издание «Код Дурова» сообщает, что код был скачан авторами ресурса с поддоменов mos.ru. Исходники портала госуслуг в виде каталогов .git находились в незашифрованном виде
Политика
Спикер Совета Федерации предложила оценивать мэров городов по параметрам «вкус и стиль»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать качество работы мэров по соответствию городов, которыми они руководят, «вкусу и стилю». Чиновница предложила учитывать этот критерий при оценке эффективности работы мэров и губернаторов
Минкультуры Украины готовит жалобу на Netflix из-за оскорбления украинок
сериалы
Минкультуры Украины готовит жалобу на Netflix из-за оскорбления украинок
Глава Министерства культуры Украины готовит жалобу к Netflix из-за второго сезона сериала «Эмили в Париже». Чиновнику не понравилось, как создатели сериала изобразили героиню-украинку
Власти Петербурга потратят 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов
QR-коды
Власти Петербурга потратят 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов
Администрация Санкт-Петербурга потратит 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов, которые оформляются привитым от коронавируса и переболевшим гражданам
Правозащитники раскритиковали законопроект Совфеда
пытки заключенных
Правозащитники раскритиковали законопроект Совфеда
В фонде «Общественный вердикт» (организация признана иностранным агентом) сообщили, что этот документ даже в случае его принятия не поможет бороться с издевательствами и изнасилованиями арестантов в учреждениях ФСИН
Общество
Власти Петербурга из-за визита президента спешно чистят снег, который не могли убрать с начала месяца
Власти Санкт-Петербурга начали в спешном порядке убирать снег в городе, но не из-за жалоб местных жителей, а из-за визита президента Владимира Путина. Накануне глава государства прибыл в северную столицу, чтобы 28 декабря принять участие в саммите СНГ
Сам о себе не позаботишься - никто не позаботится
конституция белоруссии
Сам о себе не позаботишься - никто не позаботится
Власти Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию республики. Одна из них освобождает президента, то есть Александра Лукашенко, от ответственности за совершенные им на посту главы государства действия
В России после 1 января могут уничтожить десятки миллионов бутылок вина и другого алкоголя
спиртное
В России после 1 января могут уничтожить десятки миллионов бутылок вина и другого алкоголя
В России в начале 2022 года могут признать контрафактом десятки миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя общей стоимостью около 15 млрд рублей
Новым главой МЧС России может стать тульский губернатор Алексей Дюмин
МЧС
Новым главой МЧС России может стать тульский губернатор Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексея Дюмин может в ближайшее время перейти на новое место работы. Чиновника прочат на место главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ
Стоимость скоростной магистрали Москва – Казань выросла на 200 млрд рублей
Дороги России
Стоимость скоростной магистрали Москва – Казань выросла на 200 млрд рублей
Скоростная автомобильная трасса от Москвы до Казани подорожала на 200 млрд рублей. Об увеличении расходов на стройку сообщил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин
Экономика
Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами
В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно и т.д.
Корреспондент государственного телеканала RT назвала талибов «красавчиками года»
талибы
Корреспондент государственного телеканала RT назвала талибов «красавчиками года»
Корреспондент государственного телеканала, отметила самые запоминающиеся события виртуальной «премией» и назвала представителей движения «Талибан» «красавчиками года»
Авторская колонка
Совет по правам без прав
Не так давно состоялось очередное заседание Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте Российской Федерации. Да, то самое, на котором произошла жёсткая дискуссия между Путиным и режиссёром Сокуровым
Лытарь Арсений
Жители Москвы, Подмосковья и Татарстана с 2023 года смогут оформить цифровые паспорта
документы
Жители Москвы, Подмосковья и Татарстана с 2023 года смогут оформить цифровые паспорта
Цифровой паспорт представляет собой аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию гражданина в память смарт-карты можно добавить его ИНН, СНИЛС, номер водительских прав и отпечатки пальцев
Следствие попросило суд освободить блогера Юрия Хованского из-под ареста
юрий хованский
Следствие попросило суд освободить блогера Юрия Хованского из-под ареста
В Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по экстремистской статье