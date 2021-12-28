В Оренбурге коммунистов оштрафовали за пикет с требованием отремонтировать детский сад и школы
Ленинский райсуд Оренбурга оштрафовал депутата Законодательного собрания региона от КПРФ Нурлана Мунжасарова, а также его однопартийцев Сергея Сергеева и Александра Максимова за проведение несогласованных одиночных пикетов у Дома Советов 1 декабря
Ленинский райсуд Оренбурга оштрафовал депутата Законодательного собрания региона от КПРФ Нурлана Мунжасарова, а также его однопартийцев Сергея Сергеева и Александра Максимова за проведение несогласованных одиночных пикетов у Дома Советов 1 декабря. Политики требовали от губернатора области Дениса Паслера отремонтировать школы и детские сады, в которых после сильного ливня потекла крыша и обрушились потолки.
Суд оштрафовал Мунжасарова и Максимова на 20 тысяч рублей, а Сергеева – на 10 тысяч рублей, сообщает изданий «7х7».
Коммунисты рассказали, что в Оренбурге многие школы находятся в аварийном состоянии, потому что их не ремонтировали еще с советских времен. На акцию протеста политик вышли после того, как в детском саду № 56 протекла крыша, а в школах № 34 и № 47 обвалились потолки.
Участники пикета потребовали от властей провести ремонт в этих образовательных учреждениях, а также проверить другие детсады и школы.