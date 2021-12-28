28 декабря 2021, 08:12
Хакеры пригрозили ФСИН слить в сеть данные всех «извращенцев», причастных к пыткам
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал обращение группы хакеров Universal, которые ранее совершили кибератаку на серверы ФСИН и пообещали организовать массовую рассылку видеозаписей пыток заключенных
Фото: vkrizis.ru
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал обращение группы хакеров Universal, которые ранее совершили кибератаку на серверы ФСИН и пообещали организовать массовую рассылку видеозаписей пыток заключенных.
В своем заявлении хакеры потребовали от ФСИН прекратить пытки арестантов и выполнять свои функции законными методами. «С сегодняшнего дня мы выходим из даркнета и встаем на защиту наших людей. Правоохранительные органы нуждаются в нашей помощи», - говорится в заявлении.
Хакеры также отметили, что они знают в лицо «извращенцев и педофилов» и обещает слить эти данные в сеть.
«Вы обязаны прекратить пытки заключенных. Ведите свою деятельность законно, или последствия будут необратимы», - потребовали от ФСИН хакеры.