Пилот потерпевшего крушение под Ижевском вертолета скончался от переохлаждения
Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртии, скончался в результате переохлаждения. Врачи не смогли его спасти. Второму выжившему Илье Хромову оказывается необходимая медицинская помощь
Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртии, скончался в результате переохлаждения. Врачи не смогли его спасти. Второму выжившему Илье Хромову оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал журналистам, что в минувший понедельник спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. Один член экипажа погиб в результате переохлаждения. Это пилот Дамир Гуфаров.
Поиски вертолета Ми-2 и пилотов велись около 10 часов. При этом температура воздуха составляла около -10 градусов.
Ми-2 должен был совершить облет над нефтепроводом, однако через некоторое время после взлета командир воздушного судна Дамир Гафуров сообщил о внештатной ситуации, а затем связь с пилотами пропала.
Дамир Гафуров и Илья Хромов в результате крушения вертолета выжили, однако из-за полученных травм они не смогли самостоятельно покинуть место происшествия и выйти к людям. По рации пилоты все время повторяли, что им холодно.