«ОВД-Инфо» призвал соцсети и мессенджеры не блокировать аккаунты общественных организаций
Накануне Роскомнадзор по решению Луховицкого суда Московской области заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от администраций популярных соцсетей удалить аккаунты организации
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (организация была признана иностранным агентом, а ее сайт заблокирован по решению Роскомнадзора) опубликовал на портале Change.org петицию с призывом к соцсетям и мессенджерам не блокировать аккаунты общественных организаций по требованию российских властей.
Накануне Роскомнадзор по решению Луховицкого суда Московской области заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от администраций популярных соцсетей удалить аккаунты организации. Свое требование РКН обосновал тем, что проект якобы размещал на своем сайте и на своих страницах в соцсетях информацию, «направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».
В петиции «ОВД-Инфо» отмечается, что власти будут добиваться блокировки аккаунтов правозащитного проекта и других гражданских инициатив в соцсетях и мессенджерах, в связи с чем проект призвал их «не быть инструментом цензуры».
«В условиях жесткой цензуры социальные сети - последний оплот свободы слова, а для нас - единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу и приведет к непоправимым последствиям», - говорится в петиции.
Обращение «ОВД-Инфо» адресовано руководству «Яндекса», Google, Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и Telegram.