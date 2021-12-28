Депутатам от КПРФ во время визита в «пыточную» больницу при ФСИН запретили общаться с арестантами
Депутатам от КПРФ во время посещения скандально известной туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области (ОТБ-1) запретили общаться с заключенными
Депутатам от КПРФ во время посещения скандально известной туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области (ОТБ-1) запретили общаться с заключенными.
Депутат областной думы Александр Анидалов рассказал ИА «Свободные новости», что после публикации проектом Gulagu.net шокирующих видео пыток заключенных в ОТБ-1, он и его коллега Николай Бондаренко направили запрос в УФСИН с просьбой разрешить им посетить режимную больницу.
Разрешение саратовские коммунисты получили спустя месяц, однако в ходе визита сотрудники ФСИН запретили им общаться с заключенными и следили за соблюдением этого запрета. «Обстановка в учреждении производила удручающее впечатление», - отметил г-н Анидалов.
В Gulagu.net ранее сообщили, что в ОТБ-1 с ведома руководства УФСИН действовал самый настоящий пыточный конвейер. Заключенных там избивали и насиловали. Предполагается, что от насилия в тюремной больнице пострадало более 200 человек. Записи пыток, сделанные в туберкулезной больнице, вызвали широкий общественный резонанс.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что в ОТБ-1 перед визитом правозащитников были вскрыты полы с целью скрыть биологические следы пыток заключенных.
В свою очередь в Gulagu.net рассказали, что накануне визита членов СПЧ в туберкулезную больницу врио начальника УФСИН по Саратовской области и «один из кураторов пыток» поручили вывезти оттуда более 80 заключенных, чтобы те не смогли рассказать о пытках.