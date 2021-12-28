Ростовский суд признал законным прекращение дела о вымогательстве против банды Цапков
В Ростовской области суд признал законным прекращение дела о вымогательстве в отношении членов жестокой банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края
В Ростовской области суд признал законным прекращение дела о вымогательстве в отношении членов жестокой банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края.
Ранее Следственный комитет прекратил уголовное дело о вымогательстве 12-летней давности. В деле речь шла о вымогательстве членами кущевской банды 70 млн рублей и автомобиля Land Rover у предпринимателя Александра Исюка.
27 декабря ростовский суд рассмотрел жалобу на решение следствия о закрытии дела о вымогательстве, но оставил ее без удовлетворения.
Александр Исюк сообщал, что деньги у него вымогали Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов, Владимир Алексеев, Наталья Стришняя и Иван Стришний. Таких денег у бизнесмена не было, поэтому ему пришлось взять кредит.
Напомним, то членов банды Цапков арестовали и осудили за убийство 12 человек в доме фермера, проживавшего в станице Кущевская. В ходе расследования убийства стало известно, что бандиты были причастны и к другим преступлениям. Лидер банды Сергей Цапок был осужден на пожизненный срок, но скончался в СИЗО в 2014 году.