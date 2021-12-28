Спикер Совета Федерации предложила оценивать мэров городов по параметрам «вкус и стиль»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать качество работы мэров по соответствию городов, которыми они руководят, «вкусу и стилю». Чиновница предложила учитывать этот критерий при оценке эффективности работы мэров и губернаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать качество работы мэров по соответствию городов, которыми они руководят, «вкусу и стилю». Чиновница предложила учитывать этот критерий при оценке эффективности работы мэров и губернаторов.
«Если бы я решала, я бы при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательно строчку «вкус и стиль». Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе за красоту и комфортность среды, в которой живут люди», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит «Парламентская газета».
Спикер Совфеда высказала мнение, что каждый российский город должен разработать вой стилевой код. Например, вывески на магазинах, ресторанах и других организациях нужно сделать в едином стиле (в частности, такие вывески есть в Рыбинске Ярославской области).
Матвиенко также посоветовала градоначальникам не полагаться на свой вкус и нанять профессиональных дизайнеров и архитекторов.