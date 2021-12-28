Власти Петербурга потратят 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов
Администрация Санкт-Петербурга потратит 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов, которые оформляются привитым от коронавируса и переболевшим гражданам
Администрация Санкт-Петербурга потратит 122 млн рублей на покупку сканеров для считывания QR-кодов, которые оформляются привитым от коронавируса и переболевшим гражданам.
На портале госзакупок появились тендеры на поставку турникетов для общественного транспорта, оборудованных сканерами для считывания QR-кодов. Самый «дорогой» госконтракт на 117,4 млн рублей размести СПб ГУП «Горэлектротранс», который организует перевозки на трамваях и троллейбусах. По условиям контракта, считывающие устройства должны быть установлены в салонах и синхронизированы с системой оплаты.
Аналогичные тендеры размещены метрополитеном. Админисрация подземки планирует установить сканеры для QR-кодов в вестибюлях станций «Нарвская», «Улица Дыбенко» и «Ленинский проспект», сообщает «Собеседник».
Напомним, что в середине декабря Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении системы антиковидных QR-кодов в общественных местах. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2022 года.