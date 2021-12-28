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28 декабря 2021, 00:36

Правозащитники раскритиковали законопроект Совфеда о наказании за пытки заключенных

В фонде «Общественный вердикт» (организация признана иностранным агентом) сообщили, что этот документ даже в случае его принятия не поможет бороться с издевательствами и изнасилованиями арестантов в учреждениях ФСИН

Правозащитники раскритиковали законопроект Совфеда о наказании за пытки заключенных
Фото: 66.ru

Правозащитники раскритиковали законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных, который подготовили члены Совета Федерации.

В фонде «Общественный вердикт» (организация признана иностранным агентом) сообщили, что этот документ даже в случае его принятия не поможет бороться с издевательствами и изнасилованиями арестантов в учреждениях ФСИН, так как в нем отсутствует отдельная статья о пытках. Парламентарии предлагают квалифицировать пытки как разновидность превышения должностных полномочий (ст. 286 УК) и принуждения к даче показаний (ст. 302 УК).

В заявление фонда говорится, что в законопроекте сенаторов введение новой отдельной статьи Уголовного кодекса «Пытка» подменяется суррогатными нормами. Сам же документ не приведет к искоренению пыток в России и не позволит привлекать к ответственности за них всех виновных, включая начальников колоний и СИЗО.

С позицией фонда «Общественный вердикт» согласны представители правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом), Московской Хельсинкской группы, Комитета против пыток, комитета «Гражданское содействие» (признан инагентом), центра «Сова» (признан инагентои), проекта «ОВД-Инфо» (признан инагентом).

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