Основатель запрещенного проекта «Спутник и Погром» найден мертвым на Тверском бульваре
В Москве на Тверском бульваре улице обнаружили мертвым основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Очевидцы сообщили в полицию, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В Москве на Тверском бульваре улице обнаружили мертвым основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Очевидцы сообщили в полицию, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома.
Супруга журналиста и его адвокат Матвей Цзен подтвердили информацию о гибели Просвирина.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Егор Просвирнин в момент происшествия находился в состоянии толи алкогольного, толи наркотического опьянения.
В соцсетях также стала распространяться информация о том, что журналист якобы оставил предсмертную записку, однако его супруга Марина Урусова назвала эти сведения «фейком».
Следственный комитет рассматривает две основные версии происшествия – суицид и несчастный случай.