27 декабря 2021, 17:08
Чиновника из Ростехнадзора арестовали за взятку в обмен на выдачу лицензии на перевозку ядерных отходов
Хамовнический райсуд Москвы отправил под арест замглавы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационноопасных объектов Ростехнадзора Андрея Лавриновича
Фото: РАПСИ
Хамовнический райсуд Москвы отправил под арест замглавы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационноопасных объектов Ростехнадзора Андрея Лавриновича, которого обвиняют в получении взятки. Вместе с ним арестован главный эксперт отдела Кирилл Неволин.
В отношении сотрудников Ростехнадзора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц в крупном размере». За вознаграждение обвиняемые обещали выдать коммерческой фирме лицензии на транспортировку радиоактивных и ядерных отходов.
Уголовное дело в отношении Лавриновича и Неволина было возбуждено следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве.