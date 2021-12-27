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27 декабря 2021, 15:44

Автор расследования о «третьей дочери» Владимира Путина уехал из России

Российский журналист и автор расследования о предполагаемой «третьей дочери» президента России Луизе Розовой Андрей Захаров (в октябре он был признан Минюстом «иностранным агентом») уехал из России. Об этом он сам написал в своем Twitter

Автор расследования о «третьей дочери» Владимира Путина уехал из России
Фото: novayagazeta.ru

Российский журналист и автор расследования о предполагаемой «третьей дочери» президента России Луизе Розовой Андрей Захаров (в октябре он был признан Минюстом «иностранным агентом») уехал из России. Об этом он сам написал в своем Twitter.

«Я называю это грустным, но точным словом „изгнание“», - сообщил журналист.

Ранее Андрей Захаров жаловался за слежку за собой, которая началась после включения его в реестр инагентов. По этой причине он уехал в Англию.

Напомним, что согласно расследованию, Луиза Розова является дочерью Владимира Путина и уроженки Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих. Последняя после знакомства с главой государства много лет назад стала владелицей бизнеса и дорогостоящей недвижимости.

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