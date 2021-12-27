Gulagu.net анонсировал расследование гибели националиста Тесака в СИЗО
Правозащитный центр Gulagu.net анонсировал расследование о гибели националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, которого нашли мертвым в камере СИЗО
Правозащитный центр Gulagu.net анонсировал расследование о гибели националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, которого нашли мертвым в камере СИЗО.
Правозащитники рассказали, что намерены поднять все материалы, касающиеся Тесака, а по результатам расследования запустить онлайн-стрим. Это будет уже 2022 году.
Источники Gulagu.net сообщили, что Тесак на зоне подвергался пыткам и был «опущен» еще пять лет назад.
Напомним, что в середине сентября 2020 года националиста Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. По версии ФСИН, арестант якобы покончил с собой, однако его отец и адвокат в это не верят. Кроме того, найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.