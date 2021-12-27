27 декабря 2021, 14:59
Под Ижевском разбился вертолет Ми-2. На борту было три человека
По данным авиационных служб Удмуртии, вертолет разбился в Якшур-Бадьинском районе. На борту находились два пилота и один пассажир. Никакой информации об их судьбе пока нет
Фото: stamps.ru
В районе Ижевска потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находилось три человека.
По данным авиационных служб Удмуртии, вертолет разбился в Якшур-Бадьинском районе. На борту находились два пилота и один пассажир. Никакой информации об их судьбе пока нет.
ТАСС сообщает, что вертолет принадлежит местной компании-подрядчику. Ми-2 совершал облет над нефтепроводом, а вылетел из Казани.