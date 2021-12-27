Центр «Досье» рассказал о бизнесе подруги младшей дочери Владимира Путина
Центр «Досье» опубликовал расследование о бизнесе близкой подруги младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой, которую назвал первой фрейлиной Кремлевского дворца. Расследование опубликовано на YouTube-канале «Фактор»
Центр «Досье» опубликовал расследование о бизнесе близкой подруги младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой, которую назвал первой фрейлиной Кремлевского дворца. Расследование опубликовано на YouTube-канале «Фактор».
Расследователи выяснили, что «правая рука» младшей дочери президента и жена главы РФПИ Кирилла Дмитриева Наталья Попова за последние несколько лет вошла в органы управления шести крупных компаний, которые получают крупные государственные заказы.
Более того, контракты некоторые из этих структур получают и от государственного фонда РФПИ своего мужа. Так, ООО «Вижн Медиа Центр» занимается медиа-продвижением продаж вакцины против коронавируса «Спутник V», за которые отвечает РФПИ. Таким образом, в этом бизнесе г-жи Поповой имеется конфликт интересов.
По данным «Досье», РФПИ и компания его жены вместе продвигали концерт звезд «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо» на «Первом канале».
Структура Натальи Поповой также является разработчиком соцсети Yappy (ранее приложение называлось «Я молодец»), который называют российским аналогом TikTok. Сейчас этим сервисом владеет холдинг «Газпром-медиа».
Кроме того, государственный «Газпром» выступает генеральным спонсором личного канала подруги дочери президента на YouTube, где она выступает в качестве популяризатора науки и «омбудсмена в сфере высоких технологий» пишет телеграм-канал Можем объяснить со ссылкой на расследование.
По данным «Досье», Наталья Попова также под именем Натальи Свешниковой снимается в качестве модели для различных журналов.