В России после 1 января могут уничтожить десятки миллионов бутылок вина и другого алкоголя
В России в начале 2022 года могут признать контрафактом десятки миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя общей стоимостью около 15 млрд рублей
В России в начале 2022 года могут признать контрафактом десятки миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя общей стоимостью около 15 млрд рублей. Об этом говорится в письме ретейлеров, рестораторов и импортеров зарубежного вина на имя премьера Михаила Мишустина.
Алкогольная продукция может быть признана контрафактом и уничтожена из-за окончания 1 января 2022 года действия моратория на проверки по закону об изменении классификации винодельческой продукции. Спиртные напитки в рамках проверок будут изыматься из оборота как контрафакт, при этом таковым не являясь по сути, сообщает РБК.
Ретейлеры и импортеры отмечают в своем обращении, что на российском рынке «будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели продукции будут лишены прав собственности на нее». Это в свою очередь грозит отрасли огромными убытками.
Авторы письма просят главу правительства продлить срок действия моратория на проверки до 31 декабря 2022 года. За этот срок бизнес успеет реализовать товар без убытков, а государство получит налоговые отчисления с продажи.