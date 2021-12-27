27 декабря 2021, 13:51
Новым главой МЧС России может стать тульский губернатор Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексея Дюмин может в ближайшее время перейти на новое место работы. Чиновника прочат на место главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ
Фото: muzhyazheny.ru
Губернатор Тульской области Алексея Дюмин может в ближайшее время перейти на новое место работы. Чиновника прочат на место главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
Издание Readovka со ссылкой на источники сообщает, что о назначении г-на Дюмина главой МЧС России будет объявлено до конца текущего года.
Напомним, что до того как стать губернатором Тульской области Алексей Дюмин работал в личной охране президента Владимира Путина.
Должность министра чрезвычайных ситуаций является вакантной после гибели Евгения Зиничева. Последний погиб в начале сентября во время рабочей поездки в Красноярский край. Врио главы МЧС является Александр Чуприян.