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27 декабря 2021, 13:27

Российские чиновники приватизировали более 100 элитных квартир, полученных от государства

Управление делами президента России бесплатно выдает элитные квартиры чиновникам и соратникам президента Владимира Путина как «нуждающимся в жилье» и одновременно с этим через суд выселяет «менее значимых» госслужащих из служебных квартир

Российские чиновники приватизировали более 100 элитных квартир, полученных от государства
Фото: moinovostroyki.ru

Управление делами президента России бесплатно выдает элитные квартиры чиновникам и соратникам президента Владимира Путина как «нуждающимся в жилье» и одновременно с этим через суд выселяет «менее значимых» госслужащих из служебных квартир.

Издание «Важные истории» (СМИ включено в реестр иностранных агентов) сообщает, что после получения роскошных квартир от государства чиновники сразу же торопятся оформить их в собственность.

Действующий Жилищный кодекс запрещает приватизировать служебные квартиры, поэтому Управделами президента выдает квартиры не в служебный, а в социальный найм. Однако для этого спецкомиссия должны признать госслужащего нуждающимся в жилье, а у него самого не должно быть в собственности какого-либо жилья либо это должна быть очень небольшая квартира.

«Важные истории» выяснили, что с 2017 года российские чиновники, а именно судьи Верховного суда, сотрудники администрации президента, аппарата Совбеза и правительства, приватизировали более 100 элитных квартир, которые находились в собственности Управделами президента.

В списке тех, кто получил квартиру от государства как «нуждающаяся», среди прочих попала глава фонда «Талант и успех», сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. Она получила двухкомнатную квартиру в ЖК «Дом на Тишинке», а приватизировал это жилье ее сын Максим Мальков. Он владел квартирой девять месяцев, а затем передал ее матери.

Семья вице-премьера Дмитрия Григоренко также получила и приватизировала государственную квартиру в ЖК «Дом на Тишинке». При этом в 2019 году чиновник продал принадлежавшую ему квартиру площадью 108,4 кв.м в Москве, после чего в его декларации появился загородный дом. Кроме того, в его собственности есть еще две квартиры.

Экс-глава Минприроды, а сейчас депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин в 1999 году получил от администрации Ямало-Ненецкого округа квартиру в подмосковных Химках площадью 129 кв.м. Позже чиновник продал эту жилплощадь и как министр получил от Управделами президента квартиру в ЖК «Дача Сталина». Эта квартиру приватизировала супруга Кобылкина, которая на госслужбе никогда не состояла.

Одновременно с обеспечением высокопоставленных чиновников элитными квартирами Управделами президента через суд выселяет из служебных квартир на окраине Москвы бывших госслужащих и бывших депутатов с семьями.

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