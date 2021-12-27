Центробанк опроверг сбор данных обо всех денежных переводах граждан
Центробанк РФ опроверг информацию о сборе данных обо всех денежных переводах, совершаемых физическими лицами. В ЦБ заявили, что не планируют вводить новую отчетность для банков с целью усиления контроля за переводами граждан
Центробанк РФ опроверг информацию о сборе данных обо всех денежных переводах, совершаемых физическими лицами. В ЦБ заявили, что не планируют вводить новую отчетность для банков с целью усиления контроля за переводами граждан.
В заявлении финансового регулятора говорится, что речь идет только о мерах противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», - сообщили агентству ТАСС в Банке России.
Ранее РБК сообщило, что с 2022 года российские банки должны будут сообщать в ЦБ обо всех входящих и исходящих переводах денежных средств между физлицами, включая переводы с карту на карту и переводы между собственными счетами.