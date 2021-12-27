Красноярская полиция сообщила подробности убийства семьи из четырех человек
Начальник ГУ МВД по региону Александр Речицкий рассказал, что в убийстве подозревается отец семейства. Мужчина неоднократно избивал жену, после чего она решила скрыться от него вместе с двумя детьми
Полиция Красноярского края раскрыла подробности убийства семьи из четырех человек, включая двоих детей, в Канске.
Начальник ГУ МВД по региону Александр Речицкий рассказал, что в убийстве подозревается отец семейства. Мужчина неоднократно избивал жену, после чего она решила скрыться от него вместе с двумя детьми. В октябре женщина написала заявление на мужа об избиении, однако он отделался штрафом в размере 5 тысяч рублей.
В ночь убийства 38-летний житель Канска заявился к жене, чтобы выяснить отношения. Соседка слышала звуки ссоры из квартиры, а когда пошла проверить в чем дело, то увидела дверь открытой. Женщина вошла и обнаружила тела женщины, мужчины и двух детей с колото-резаными ранами, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
По одной из версий, глава семьи расправился с женой и детьми, а затем свел счеты с жизнью. При этом ранее сообщалось, что найденный в квартире погибший мужчина приходился дедушкой детям.