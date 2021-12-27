Стоимость скоростной магистрали Москва – Казань выросла сразу на 200 млрд рублей
Скоростная автомобильная трасса от Москвы до Казани подорожала на 200 млрд рублей. Об увеличении расходов на стройку сообщил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин
Скоростная автомобильная трасса от Москвы до Казани подорожала на 200 млрд рублей. Об увеличении расходов на стройку сообщил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин.
Сейчас проект автомагистрали оценивается в 623 млрд рублей, однако смета может увеличиться по итогам Главгосэкспертизы. Ранее экспертиза сообщила о выдаче положительного заключения на строительство первых трех участков М12 с нулевого по 224-й км в Московской и Владимирской областях.
Арат Хуснуллин заявил газете «Ведомости», что один только рост цен на металл спровоцировал подорожание стройки на 30 млрд рублей, а из-за повышения зарплаты строителям смета проекта увеличилась на 46 млрд рублей. Кроме того, было решено удлинить трассу на 15 километров в связи с необходимостью соединить ее с федеральной трассой М7 «Волга».