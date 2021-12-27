Рамзан Кадыров призвал привлекать к уголовной ответственности «иностранных агентов»
В ходе предновогодней большой пресс-конференции Рамзан Кадыров заявил, что по его мнению «этих продажных «иностранных агентов» нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал привлекать к уголовной ответственности представителей СМИ, которые были внесены в реестр иностранных агентов.
В ходе предновогодней большой пресс-конференции Рамзан Кадыров заявил, что по его мнению «этих продажных «иностранных агентов» нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары».
Кадыров также опроверг заявления оппозиционных чеченских блогеров о похищении их родственников силовиками. В частности, блогер Тумсо Абдурахманов сообщал, что чеченские силовики похитили девять его родственников.
«Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм», - заявил глава республики, слова которого приводит РИА Новости.