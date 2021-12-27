Петрозаводский горсуд увеличил историку Юрию Дмитриеву срок с 13 до 15 лет
Петрозаводский горсуд увеличил срок лишения свободы историку и главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) Юрию Дмитриеву с 13 до 15 лет
Петрозаводский горсуд увеличил срок лишения свободы историку и главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) Юрию Дмитриеву с 13 до 15 лет.
С ходатайством об ужесточении правозащитнику наказания и увеличении ему срока до 15 лет в суд обратилась прокуратура.
Напомним, что ранее Юрия Дмитриева осудили за совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также за изготовление детской порнографии и хранение части огнестрельного оружия.
Первоначально Петрозаводский горсуд приговорил Юрия Дмитриев к 3,5 годам колонии, однако позже Верховный суд Карелии при рассмотрении жалобы на приговор увеличил ему срок до 13 лет. При этом суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела были направлены на новое рассмотрение в новом составе суда Петрозаводска.
Историк своей вины не признал, а его коллеги считают уголовное преследование местью силовиков за обнаружение им тел людей, которые были расстреляны в годы сталинских репрессий.