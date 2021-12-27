Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами
В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно и т.д.
Центробанк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.
В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей (СБП); трансграничные переводы; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT. При этом ЦБ интересуют даже переводы физлица между собственными счетами в одном банке, сообщает РБК.
О каждой такой операции банк должен указывать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что эти данные регулятор собирается использовать для контроля за «серым» предпринимательством, когда малый бизнес собирает деньги на карту за товары и услуги, а не проводит оплату через терминал.