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Экономика
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27 декабря 2021, 11:43

Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами

В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно и т.д.

Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами
Фото: u-f.ru

Центробанк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.

В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей (СБП); трансграничные переводы; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT. При этом ЦБ интересуют даже переводы физлица между собственными счетами в одном банке, сообщает РБК.

О каждой такой операции банк должен указывать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что эти данные регулятор собирается использовать для контроля за «серым» предпринимательством, когда малый бизнес собирает деньги на карту за товары и услуги, а не проводит оплату через терминал.

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