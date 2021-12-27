Корреспондент государственного телеканала RT назвала талибов «красавчиками года»
Корреспондент государственного телеканала RT в своей колонке, посвященной итогам 2021 года, отметила самые запоминающиеся события виртуальной «премией» и назвала представителей движения «Талибан» «красавчиками года»
Корреспондент государственного телеканала RT в своей колонке, посвященной итогам 2021 года, отметила самые запоминающиеся события виртуальной «премией» и назвала представителей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) «красавчиками года».
«Престижная премия „Красавчики года“ уходит в экзотический Афганистан, к талибам», - говорится в колонке.
Журналистка написала, что американцы «спешно сиганули из Афганистана, теряя на ходу вертолёты, амуницию и репутацию», а талибы «завоевывали города и соцсети». «То они зажигательно танцевали, то катались на лодочках, то на детских аттракционах. А затем неожиданно и бесповоротно талибы взяли и признали Крым российским. У некоторых наших добрых соседей на это ушли годы, а эти — хоба! — и признали», - говорится в авторской колонке, которую цитирует Znak.com.
При этом в колонке не упоминается, что талибы после прихода к власти ввели жесткие правила в стране и убили несколько человек за неповиновение им.
Среди других запоминающихся событий уходящего года оказались посадка самолета Ryan Air в Минске ради ареста оппозиционера Романа Протасевича, обвинение в незаконной охоте в адрес депутата-коммуниста Валери Рашкина и спешный отъезд из России рэпера Алишера Моргенштерна из-за претензий к нему главы СКР.