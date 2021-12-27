Ростуризм предложил выплачивать клиентам разорившихся турфирм по 40 тысяч рублей
Ростуризм анонсировал подготовку поправок в действующее законодательство, регулирующее туристическую отрасль, которые позволяют гражданам в случае банкротства турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию за сорванный отдых
Ростуризм анонсировал подготовку поправок в действующее законодательство, регулирующее туристическую отрасль, которые позволяют гражданам в случае банкротства турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию за сорванный отдых.
Глава федерального агентства Зарина Догузова рассказала РБК, что действующая система финансовых гарантий не отвечает современным реалиям рынка и не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать приличную компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки. Чиновница отметила, что клиенты прекративших работу туркомпаний, как правило, «получают копейки».
Реформа системы фингарантий должна обеспечить туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз домой с места отдыха, но и гарантированную фиксированную выплату, которая практически полностью покроет стоимость бюджетного тура. Речь идет в минимальной сумме компенсации в размере 40 тысяч рублей.
«Такой механизм позволит, прежде всего, защитить семьи с невысоким доходом. 40 тысяч рублей - это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом», - отметила глава Ростуризма.
Компенсации будут выплачиваться из фонда коллективной ответственности, который в свою очередь будет пополняться за счет взносов туроператоров на каждого туриста.