Жители Москвы, Подмосковья и Татарстана с 2023 года смогут оформить цифровые паспорта
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровой паспорт представляет собой аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию гражданина в память смарт-карты можно добавить его ИНН, СНИЛС, номер водительских прав и отпечатки пальцев
В России с 2023 года начнется внедрение цифровых паспортов. Первыми такой документ смогут оформить жители Москвы, московской области и республики Татарстан.
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал РИА Новости, что все технические испытания электронных компонентов цифрового паспорта уже проведены.
По словам чиновника, цифровой паспорт представляет собой аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию гражданина в память смарт-карты можно добавить его ИНН, СНИЛС, номер водительских прав и отпечатки пальцев.
правительстве заверили, что цифровой паспорт гражданина России будет иметь несколько степеней защиты от подделок. Все персональные данные гражданина будут храниться в защищенном облаке.
Россияне также смогут скачать на свои смартфоны специальное мобильное приложение. В отдельных случаях они смогут показывать вместо смарт-карты QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что в России у внедрения цифровых паспортов много противников, которые опасаются, что доступ ко всем персональным данным граждан смогут получить злоумышленники, а для россиян это чревато кражей личности. Противники цифровых паспортов напоминают, что в нашей стране утечки личных данных граждан, в том числе и из государственных органов, происходят регулярно. Чаще всего базы данных россиян продают сотрудники ведомств и организаций, которые имеют доступ к такой информации.