27 декабря 2021, 07:46
В Канске Красноярского края нашли мертвой семью из четырех человек
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в квартире были найдены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с множественными колото-резаными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Фото: ТАСС
В Канске Красноярского края обнаружили мертвой семью из четырех человек. По предварительным данным следствия, смерть была насильственной.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в квартире были найдены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с множественными колото-резаными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Соседи рассказали, что семья въехала в эту квартиру недавно, поэтому никакой информации у них об этих людях нет.
В СКР в свою очередь сообщили, что в убийстве подозревают отца семейства. По версии следователей, мужчина по неизвестной причине убит свою жену, детей в возрасте 7 и 11 лет, а также их дедушку.