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27 декабря 2021, 02:12

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» якобы за «оправдание терроризма»

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация признана иностранным агентом). Ведомство сослалось на соответсвующее решение Луховицкого суда Московской области, о котором правозащитникам никто не сообщал

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» якобы за «оправдание терроризма»
Фото: infodays.ru

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация признана иностранным агентом). Ведомство сослалось на соответсвующее решение Луховицкого суда Московской области, о котором правозащитникам никто не сообщал.

Еще 13 декабря на электронную почту «ОВД-Инфо» пришло письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру 14 декабря. Однако, когда адвокат проекта явилась в прокуратуру, то ей не объяснили суть претензий.

15 декабря материалы дела были переданы в суд, о чем представители «ОВД-Инфо» не было извещены, а 20 декабря суд постановил заблокировать сайт проекта.

В «ОВД-Инфо» скрытную блокировку своего сайта назвали актом государственной цензуры и попыткой остановить работу проекта.

Также сообщает, что на основании решений суда и РКН поисковик «Яндекс» перестал показывать сайт «ОВД-Инфо».

Кроме того, РКН потребовал от YouTube, Facebook, Twitter и «Яндекс.Дзен» удалить аккаунты «ОВД-Инфо».

Позже в Роскомнадзоре пояснили, что сайт правозащитного проекта был заблокирован из-за «оправдания терроризма и экстремизма».

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