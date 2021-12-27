Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» якобы за «оправдание терроризма»
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация признана иностранным агентом). Ведомство сослалось на соответсвующее решение Луховицкого суда Московской области, о котором правозащитникам никто не сообщал
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация признана иностранным агентом). Ведомство сослалось на соответсвующее решение Луховицкого суда Московской области, о котором правозащитникам никто не сообщал.
Еще 13 декабря на электронную почту «ОВД-Инфо» пришло письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру 14 декабря. Однако, когда адвокат проекта явилась в прокуратуру, то ей не объяснили суть претензий.
15 декабря материалы дела были переданы в суд, о чем представители «ОВД-Инфо» не было извещены, а 20 декабря суд постановил заблокировать сайт проекта.
В «ОВД-Инфо» скрытную блокировку своего сайта назвали актом государственной цензуры и попыткой остановить работу проекта.
Также сообщает, что на основании решений суда и РКН поисковик «Яндекс» перестал показывать сайт «ОВД-Инфо».
Кроме того, РКН потребовал от YouTube, Facebook, Twitter и «Яндекс.Дзен» удалить аккаунты «ОВД-Инфо».
Позже в Роскомнадзоре пояснили, что сайт правозащитного проекта был заблокирован из-за «оправдания терроризма и экстремизма».