Следствие попросило суд освободить блогера Юрия Хованского из-под ареста
В Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по экстремистской статье
В Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по экстремистской статье.
Следственный комитет просит освободить блогера из-под ареста и назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Заседание суда по этому вопросу назначено на 29 декабря, сообщает «Интерфакс».
Юрию Хованскому было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Дело против блогера возбудили из-за песни о теракте во время мюзикла Норд-Ост, которую он исполнил много лет назад.
Ролик с исполнением песни о теракте появился в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, а защита блогера утверждает, что запись был сделана в 2012 году.