В Бурятии пропал спасатель, заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии
В Бурятии пропал сотрудник ГУ МЧС России Алексей Попов, который ранее обвинивший сотрудников Росгвардии в избиении и угрозах изнасилования
В Бурятии пропал сотрудник ГУ МЧС России Алексей Попов, который ранее обвинивший сотрудников Росгвардии в избиении и угрозах изнасилования.
Правозащитница Надежда Низовкина рассказала изданию «Сибирь. Реалии» (является иностранным агентом), что Алексей Попов больше недели не отвечает на звонки. Где он находится, никто не знает. Ранее сообщалось, что после подачи спасателем заявления об избиении, сотрудники Росгвардии караулили его возле дома и требовали забрать заявление.
Сотрудник МЧС рассказал, что в августе его без основания задержали рогвардейцы, которые пытались отобрать у него деньги, несколько раз избили и угрожали изнасилованием. Спустя сутки в отделении полиции, Попова признали виновным в неповиновении полиции и оштрафовали.
При этом региональное управление Следственного комитета до сих пор не завершило проверку по факту заявления сотрудника МЧС, а росгвардейцы продолжают исполнять свои обязанности.
После того, как об истории Алексея Попова рассказали СМИ, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов обратился к главе СКР с просьбой разобраться в этом деле и обеспечить спасателю защиту, так как ему поступают угрозы от росгвардейцев.