Психологу и телеведущему «доктору Курпатову» вручили премию «Академик ВРАЛ»
Эту награду ему вручили за активное использование терминов «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность», а также за заявления о том, что использование смартфонов повышает риск суицида
Известный психолог и телеведущий Андрей Курпатов стал лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ».
Эту награду ему вручили за активное использование терминов «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность», а также за заявления о том, что использование смартфонов повышает риск суицида, сообщает Znak.com.
«Он выступает в Давосе, он выступает в Совете Федерации, его оценил Герман Греф. Единственное, кто его не оценил — это наши академики РАН, там он даже членкорром и профессором не является», - прокомментировал присуждение антипремии «доктору Курпатову» профессор Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Дмитриев, который входит в жюри.
Премию «Почетный Академик ВРАЛ» (Врунической Академии Лженаук) учредили портал Антропогенез.ру и фонд «Эволюция». Лауреатам премии вручают статуэтку «Грустный рептилоид».
Андрей Курпатов является научным руководителем только что созданной Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.