Опрос Mamba и Viber: 63% россиян будут встречать Новый год в оптимистичном настроении
В мире набирает обороты особое время, когда одинокие люди чувствуют свое одиночество острее из-за зимней погоды, отсутствия солнца и вероятности встретить Новый год без второй половинки
С середины ноября в мире набирает обороты особое время, которое на западе называется cuffing season — период, когда одинокие люди чувствуют свое одиночество острее из-за зимней погоды, отсутствия солнца и вероятности встретить Новый год без второй половинки. Mamba и Viber выяснили, подвержены ли россияне таким настроениям?
Как показал опрос, модному тренду испытывать тоску в связи с cuffing season россияне не подвержены. 63% опрошенных настроены оптимистично и чувствуют себя спокойно. 27% респондентов испытывают тревогу и острое чувство одиночества в преддверии Нового года: 10% очень сильно, а 17% — совсем немного. Оставшиеся 10% затрудняются с ответом на этот вопрос.
Каждый пятый одинокий россиянин не планирует искать компанию для встречи Нового года и собирается поднять бокал под бой курантов в одиночестве. К таким выводам пришли аналитики приложения для знакомств Mamba и мессенджера Viber, которые накануне праздников совместно опросили 8765 человек по всей стране.
Как оказалось, несмотря на приближение Нового года, 66% опрошенных пока не имеют компании для вечеринки. При этом 22% из них предпочтут не искать пару вовсе и готовы праздновать в одиночестве. 63% респондентов не страдают из-за отсутствия пары. Только 10% оппонентов испытывают тревогу и острое чувство одиночества, а 17% лишь немного озабочены перспективой послушать поздравление президента в компании питомца.
Больше половины опрошенных (54%) собираются встретить Новый год с близкими родственниками, каждый пятый надеется встретить со второй половинкой, 16% — с друзьями. Всего 1% будет отмечать с коллегами.
Поинтересовались инициаторы опроса и планами на новогодние каникулы. 65% респондентов оказались домоседами. 35% опрошенных собираются куда-то поехать на новогодние каникулы, только 2% собирается выехать за пределы России.