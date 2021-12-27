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Экономика
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27 декабря 2021, 00:03

Евросоюз через ВТО потребовал от России 290 млрд евро из-за импортозамещения

Европейский союз через Всемирную торговую организацию потребовал от российских властей 290 млрд евро. В такую сумму была оценена политика импортозамещения, проводимая правительством РФ

Евросоюз через ВТО потребовал от России 290 млрд евро из-за импортозамещения
Фото: Reuters

Европейский союз через Всемирную торговую организацию (ВТО) потребовал от российских властей 290 млрд евро. В такую сумму была оценена политика импортозамещения, проводимая правительством РФ. 

В заявлении ВТО говорится, что в 2019 году общая стоимость опубликованных аукционов российских госпредприятий составила 23,5 трлн рублей (290 млрд евро или 20% ВВП Росси).

В свою очередь в ЕС разъяснили, что Россия несколько лет разрабатывала меры, которые ущемляют интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским госкомпаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

В ноябре текущего года члены ВТО рассматривали запрос Евросоюза о создании комиссий с целью разрешения спора, однако Москва данную инициативу не поддержала. Российская сторона заявила, что меры по импортозамещению соответствуют принятым страной обязательствам в рамках законодательства ВТО.

В конце декабря ЕС направил повторный запрос на созыв спецкомиссии, а ВТО данное ходатайство поддержало.

Минэкономразвития России в свою очередь опровергло данные о требовании ЕС выплатить 290 млрд евро. 

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