Евросоюз через ВТО потребовал от России 290 млрд евро из-за импортозамещения
Европейский союз через Всемирную торговую организацию потребовал от российских властей 290 млрд евро. В такую сумму была оценена политика импортозамещения, проводимая правительством РФ
Европейский союз через Всемирную торговую организацию (ВТО) потребовал от российских властей 290 млрд евро. В такую сумму была оценена политика импортозамещения, проводимая правительством РФ.
В заявлении ВТО говорится, что в 2019 году общая стоимость опубликованных аукционов российских госпредприятий составила 23,5 трлн рублей (290 млрд евро или 20% ВВП Росси).
В свою очередь в ЕС разъяснили, что Россия несколько лет разрабатывала меры, которые ущемляют интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским госкомпаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
В ноябре текущего года члены ВТО рассматривали запрос Евросоюза о создании комиссий с целью разрешения спора, однако Москва данную инициативу не поддержала. Российская сторона заявила, что меры по импортозамещению соответствуют принятым страной обязательствам в рамках законодательства ВТО.
В конце декабря ЕС направил повторный запрос на созыв спецкомиссии, а ВТО данное ходатайство поддержало.
Минэкономразвития России в свою очередь опровергло данные о требовании ЕС выплатить 290 млрд евро.