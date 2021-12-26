В Башкирии на трассе М-5 в снежный плен попали десятки машин
В Башкирии на федеральной трассе М-5 на участке у населенных пунктов Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попали боеле 30 автомобилей
В Башкирии на федеральной трассе М-5 на участке у населенных пунктов Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попали боеле 30 автомобилей.
В госкомитете республики по ЧС сообщили, что на месте уже работают дорожные службы, организован пункт обогрева. На перекресток прибыли два КамАЗа с ковшами. Кепминг для водителей организован возле АЗС.
На участке трассы в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта. Движение закрыто на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по 1363-й километр (н.п. Старые Богады, Республика Башкортостан) федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан.
Также сообщается, что на 49-м километре автодороги Уфа — Оренбург из-за метели и гололедицы столкнулись 30 автомобилей.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали, а транспортные средства получили повреждения.
Кроме того, неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки рейсов в аэропорту Уфы. В настоящее время задерживается прибытие девяти рейсов и вылет семи рейсов.