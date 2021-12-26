Во Владивостоке из-за сильных морозов разошлись швы на автомобильном мосту
В городской администрации пояснили, что утром в воскресенье на Рудневском мосту появилась трещина длиной во всю проезжую часть. Трещина возникла из-за сильного мороза
Во Владивостоке из-за сильных морозов разошлись швы на Рудневском мосту, который соединяет разные районы города.
В мэрии сообщили, что сейчас на месте происшествия работают вице-мэр Николай Зайцев, а также специалисты Управления дорог и благоустройства.
В городской администрации пояснили, что утром в воскресенье на Рудневском мосту появилась трещина длиной во всю проезжую часть. Трещина возникла из-за сильного мороза.
Чиновники заверили, что ничего страшного в этом нет, а специалисты будут «наблюдать за швом». В этой связи движение автомобилей на мосту власти решили не закрывать, а дополнительные знаки ограничения не устанавливать, сообщает портал VL.ru.
«Опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций влияющих на надежность сооружения не выявлено», — заверили чиновники.