Хакеры атаковали серверы ФСИН и назвали свои действия «вендеттой»
Команда хакеров Universal сообщила о DDOS-атаке на серверы ФСИН России. Таким образом они решили еще раз привлечь внимание к пыткам заключенных в учреждениях ведомства и бездействию властей
Команда хакеров Universal сообщила о DDOS-атаке на серверы ФСИН России. Таким образом они решили еще раз привлечь внимание к пыткам заключенных в учреждениях ведомства и бездействию властей.
Хакеры сами сообщили о взломе сайта ФСИН на горячую линию правозащитного проекта gulagu.net. Свои действия они назвали «вендеттой».
В Gulagu.net в свою очередь заявили, что проект не имеет отношения к кибератаке на серверы ФСИН и призвали хакеров, а также всех остальных, действовать только в рамках правового поля.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал хакеров остановить кибератаку, а на канале Universal DDOS Ataka появилось заявление о прекращении атаки и сайт ФСИН заработал.
Тем не менее, хакеры из группы Universal заявили, что в ближайшее время они проведут массовую рассылку видеозаписей чудовищных пыток заключенных из секретного архива ФСИН и ФСБ, которые ранее были опубликованы правозащитниками.