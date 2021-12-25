25 декабря 2021, 10:26
В московских аэропортах из-за снегопада отменили и задержали около 50 рейсов
Так, в «Домодедово» задержали 14 рейсов и отменили два, в «Шереметьево» - отменили 11 рейсов и 7 задержали, а во «Внуково» отменили 8 рейсов и задержали 10 рейсов
Фото: news1.ru
В московских аэропортах из-за сильного снегопада, который начался в ночь на 25 декабря, отменены и задержаны десятки рейсов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», всего задержано или отменено около 50 рейсов. Так, в «Домодедово» задержали 14 рейсов и отменили два, в «Шереметьево» - отменили 11 рейсов и 7 задержали, а во «Внуково» отменили 8 рейсов и задержали 10 рейсов.
Сильный снегопад с метелью в Москве и Московской области продлится как минимум до 15 часов по местному времени. На дорогах образовалась гололедица, поэтому автомобилистов призвали быть осторожными за рулем.