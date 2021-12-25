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25 декабря 2021, 10:15

Саратовские депутаты лишили экс-омбудсмена звания почетный гражданин из-за его позиции в скандале с пытками

Депутаты Саратовской городской думы лишили звания «Почетный гражданин города» бывшего уполномоченного по правам человека в регионе и экс-председателя областной Общественной палаты области 78-летнего Александра Ландо

Саратовские депутаты лишили экс-омбудсмена звания почетный гражданин из-за его позиции в скандале с пытками
Фото: Собеседник

Депутаты Саратовской городской думы лишили звания «Почетный гражданин города» бывшего уполномоченного по правам человека в регионе и экс-председателя областной Общественной палаты области 78-летнего Александра Ландо. Такое решение гордума приняла впервые за свою историю.

Звания почетного гражданина правозащитника лишили в ходе закрытого заседания. Самого Александра Ландо на него не пригласили, сообщает «Интерфакс».

Поводом для вынесения этого вопроса на обсуждение стала позиция экс-омбудсмена по проблеме пыток заключенных в колониях. Напомним, что в Саратовской области разгорелся громкий скандал после публикации проектом Gulagu.net видеозаписей чудовищных пыток арестантов в туберкулезной больнице при УФСИН по региону (ОТБ-1).

Лишить Александра Ландо звания почетного гражданина предложил предприниматель и общественный Илья Левин, который счет высказывания экс-омбудсмена «недостойными этого звания».

«Вспомним его требования к областному прокурору уйти в отставку, попытку свалить на него все связанное с пытками в ОТБ-1, хотя сам Ландо в свое время был председателем палаты, уполномоченным по правам человека. Как-то все у него мимо глаз проходило. А теперь получается, что его бывшие коллеги по системе стали во всем виноваты», - заявил предприниматель.

Экс-омбудсмен назвал решение гордумы лишить его звания почетный гражданин «грязным» и особо отметил, что его на заседание даже не пригласили.

«Хорошо, что никто не сможет у меня отнять другие почетные звания и правительственные награды: я заслуженный юрист РФ, почетный адвокат РФ, имею медаль к ордену за заслуги перед Отечеством второй степени, Почетную грамоту Государственной Думы», - отметил г-н Ландо.

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