Саратовские депутаты лишили экс-омбудсмена звания почетный гражданин из-за его позиции в скандале с пытками
Депутаты Саратовской городской думы лишили звания «Почетный гражданин города» бывшего уполномоченного по правам человека в регионе и экс-председателя областной Общественной палаты области 78-летнего Александра Ландо
Депутаты Саратовской городской думы лишили звания «Почетный гражданин города» бывшего уполномоченного по правам человека в регионе и экс-председателя областной Общественной палаты области 78-летнего Александра Ландо. Такое решение гордума приняла впервые за свою историю.
Звания почетного гражданина правозащитника лишили в ходе закрытого заседания. Самого Александра Ландо на него не пригласили, сообщает «Интерфакс».
Поводом для вынесения этого вопроса на обсуждение стала позиция экс-омбудсмена по проблеме пыток заключенных в колониях. Напомним, что в Саратовской области разгорелся громкий скандал после публикации проектом Gulagu.net видеозаписей чудовищных пыток арестантов в туберкулезной больнице при УФСИН по региону (ОТБ-1).
Лишить Александра Ландо звания почетного гражданина предложил предприниматель и общественный Илья Левин, который счет высказывания экс-омбудсмена «недостойными этого звания».
«Вспомним его требования к областному прокурору уйти в отставку, попытку свалить на него все связанное с пытками в ОТБ-1, хотя сам Ландо в свое время был председателем палаты, уполномоченным по правам человека. Как-то все у него мимо глаз проходило. А теперь получается, что его бывшие коллеги по системе стали во всем виноваты», - заявил предприниматель.
Экс-омбудсмен назвал решение гордумы лишить его звания почетный гражданин «грязным» и особо отметил, что его на заседание даже не пригласили.
«Хорошо, что никто не сможет у меня отнять другие почетные звания и правительственные награды: я заслуженный юрист РФ, почетный адвокат РФ, имею медаль к ордену за заслуги перед Отечеством второй степени, Почетную грамоту Государственной Думы», - отметил г-н Ландо.