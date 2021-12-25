25 декабря 2021, 01:11
Управделами президента закупает для Кремля елки из Дании за 3 млн рублей
Согласно госконтракту, подрядчик должен поставить для Кремля 32 новогодние елки. Из них 19 деревьев «супер-премиум класса». Самая дорогая елка стоит 316 тысяч рублей, а самая дешевая – 6тысяч рублей
Фото: ru.sputnik.md
Управление делами президента России закупило для Администрации президента России новогодние елки, выращенные в Дании.
Согласно госконтракту, подрядчик должен поставить для Кремля 32 новогодние елки. Из них 19 деревьев «супер-премиум класса». Самая дорогая елка стоит 316 тысяч рублей, а самая дешевая – 6тысяч рублей.
Общая стоимость госконтракта на поставку елок составила 3,1 млн рублей. В тендерной заявке отмечается, что новогодние елки закупаются на внебюджетные средства, сообщает телеграм-канал «ЧТД».
Отметим, что в России каждый год около 5 тысяч гектаров леса используются исключительно для выращивания новогодних елок, однако для Кремля закупаются новогодние деревья из Дании.