В Приморье на губернаторской ёлке детям показали танец полицейских в кожаных шортах
Дрессировщик Александр Филатов объяснил, что по сюжету полицейский пытается поймать Бабу Ягу, а женщины-полицейские в коротких кожаных шортах выезжают коллеге на помощь
Во Владивостоке на елке губернатора Олега Кожемяко перед детьми выступили женщины-полицейские в кожаных шортах.
Новогоднее представление на губернаторской елке показали артисты Цирка Филатовых. Дрессировщик Александр Филатов объяснил в беседе с изданием «Подъем», что по сюжету полицейский пытается поймать Бабу Ягу, а женщины-полицейские в коротких кожаных шортахтрусах выезжают коллеге на помощь.
«Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но в этом нет ничего, никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», - заявил представитель цирка по поводу критики новогоднего спектакля.
Александр Филатов также сообщил, что на елке присутствовал и губернатор Олег Кожемяко, однако он ушел до начала номера с женщинами-полицейскими.