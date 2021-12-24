Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор отцу оппозиционера Ивана Жданова
Прокуратура обжаловала приговор отцу соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Надзорное ведомство посчитало условный срок Юрию Жданову слишком мягким приговором, сообщил его адвокат Владимир Воронин
Прокуратура обжаловала приговор отцу соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Надзорное ведомство посчитало условный срок Юрию Жданову слишком мягким приговором, сообщил его адвокат Владимир Воронин.
Юрия Жданова обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи заместителем главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе он входил в составе жилищной комиссии и рекомендовал главе поселка выделить местной жительнице квартиру по договору соцнайма. Позже стало известно, что эта женщина уже получала жилищную субсидию.
Юрий Жданов даже уже не работает в администрации поселка Искателей и не проживает в Ненецком АО. Иван Жданов считает уголовное преследование своего отца местью ему за его политическую деятельность.
19 декабря суд НАО признал Юрия Жданова виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге, назначив ему 3 года лишения свободы условно.