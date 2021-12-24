Российский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей. Американскую компанию признали виновной в повторном неудалении запрещенного в России контента
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей. Американскую компанию признали виновной в повторном неудалении запрещенного в России контента.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина по поводу решения мирового судьи заявила, что в отношении Google «вольница» с распространением деструктивного контента в сети закончилась.
«Российское государство впредь не намерено мириться с распространением опасных материалов в интернете, особенно распространяемых в детской и подростковой среде», - заявила Мизулина.
Напомним, что ранее «Би-Би-Си» сообщило, что большая часть жалоб Роскомнадзора на запрещенный контент связана не с только с детской порнографией и пропагандой наркотиков, сколько с публикациями об Алексее Навальном и его проектах.