Украина заочно предъявила обвинение главе Минтранса России Виталию Савельеву
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Министерства транспорта России Виталию Савельеву. Киев обвиняет российского чиновника в незаконной переправке лиц через украинскую границу
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Министерства транспорта России Виталию Савельеву. Киев обвиняет российского чиновника в незаконной переправке лиц через украинскую границу.
Согласно материалам следствия, Виталий Савельев, будучи еще генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот», способствовал перевозке пассажиров в Крым (полуостров Киев считает оккупированной территорией) и из него с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года. За этот период в Крым было отправлено около 329 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».
Генпрокуратура Украины считает такие авиаперевозки незаконными, поскольку они нарушают государственную границу. «Вопреки наличию прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении», - говорится в заявлении прокуратуры.
В настоящее время по делу Виталия Савельева проводится досудебное расследование.
В Минтрансе РФ обвинение в адрес чиновника со стороны украинских властей пока не прокомментировали.