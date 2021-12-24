Кемеровские власти планируют ввести для шахтеров обязательную клятву
Замглавы Кемеровской области Андрей Панов сообщил о введении для работников угольных и горнорудных предприятий Кузбасса обязательной клятвы после трагедии на шахте «Листвяжная»
Замглавы Кемеровской области Андрей Панов сообщил о введении для работников угольных и горнорудных предприятий Кузбасса обязательной клятвы после трагедии на шахте «Листвяжная».
В своем Instagram Андрей Панов сравнил клятву шахтера с клятвой Гиппократа (ее приносят врачи) и воинской присягой. «Клятва горняка - еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», - заявил чиновник.
В администрации Кузбасса считают, что клятва горняка является одной из мер, которые способны сохранить жизни шахтеров.
Будет ли распространяться обязанность приносить клятву на собственников шахт, не уточняется.
Напомним, что в результате аварии на «Листвяжной» погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. По делу о гибели десятков людей арестованы, в том числе собственник шахты и генеральный директор.