24 декабря 2021, 14:52
Юношу, который помочился на портрет ветерана, приговорили к 4 годам
Московский суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 19-летнего Матвея Юферова, который помочился на стенд памяти ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова
Фото: Readovka.ru
Московский суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 19-летнего Матвея Юферова, который помочился на стенд памяти ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова.
Суд признал юношу виновным в реабилитации нацизма. Следствие по делу Юферова длилось всего три дня, а расследованием занимались сразу пятеро сотрудников СКР.
Адвокат молодого человека Татьяна Соломина рассказала The Insider (издание признано иностранным агентом), что следователи не скрывали «политическую» подоплеку дела и отметили, что «сейчас такие времена».