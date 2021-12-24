В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за перебоев в поставках угля
По данным следствия, в ноябре в Локтевском районе Алтайского края возникли перебои с поставками угля, а местные жители стали жаловались на холод в домах
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за перебоев в поставках угля, которые привели к дефициту.
По данным следствия, в ноябре в Локтевском районе Алтайского края возникли перебои с поставками угля, а местные жители стали жаловались на холод в домах.
При этом местные чиновники не смогли решить проблему с нехваткой угля и стабилизировать подачу тепла в дома и социальные учреждения.
В СКР заявили, что жители Локтевского района по-прежнему не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан.
В связи со сложившейся ситуацией заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке.