24 декабря 2021, 13:54
Импортные автомобили в России продолжат дорожать, а из салонов исчезнут машины дешевле миллиона рублей
Из-за введения локдаунов в разных странах в связи с пандемией коронавируса заводы работают с ограничениями, а комплектующих не хватает. В свою очередь из-за нехватки комплектующих выпускается меньше автомобилей
Фото: iblogger-ok.ru
Импортные автомобили в России по итогам 2021 года подорожали на 20%, а отечественные – на 5-8%.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что автомобили дорожают на фоне их дефицита. Из-за введения локдаунов в разных странах в связи с пандемией коронавируса заводы работают с ограничениями, а комплектующих не хватает. В свою очередь из-за нехватки комплектующих выпускается меньше автомобилей.
Чиновник считает, что такая тенденция сохранится и в 2022 году, а участники рынка говорят, что из автосалонов в ближайшее время исчезнут машины дешевле миллиона рублей.
С 2014 года цены на новые автомобили в России выросли более чем на 70%, а основной причиной подорожания стало падение курса рубля.